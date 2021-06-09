AB ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 düştü. Avro Bölgesi’nde GSYH, 2020’nin ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 geriledi.

2020’ye göre yüzde 1.2 düştü

AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021’in birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2020’nin ilk çeyreğine göre de yüzde 1,2’lik düşüş gösterdi. GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya’da yüzde 1,8, İspanya’da yüzde 0,5, Fransa’da yüzde 0,1 azalırken, İtalya’da yüzde 0,1 arttı.

İspanya başı çekti

Öte yandan, GSYH, ilk çeyrekte geçen yılının aynı dönemine göre, İspanya’da yüzde 4,3, Almanya’da yüzde 3,1, İtalya’da yüzde 0,8 düşerken, Fransa’da yüzde 1,2 artış gösterdi. AB’de istihdam, 2021’in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, 2020’nin ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 1,6 azaldı. Avro Bölgesi’nde de istihdam, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 1,8 geriledi. İlk çeyrekte istihdam önceki çeyreğe kıyasla Almanya’da yüzde 0,1, Fransa’da yüzde 0,2 ve İtalya’da yüzde 0,9 düştü.