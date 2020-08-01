AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11.9 küçüldü
Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, pandemiden dolayı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.9 küçüldü. 19 üyeli Euro Bölgesi’nin ekonomisi yüzde 12.1 daraldı.
İspanya’nın milli geliri yüzde 18.5, Fransa’nın yüzde 13.8, İtalya’nın yüzde 12.4, Almanya’nın yüzde 10.1, Belçika’nın yüzde 12.2, Avusturya’nın yüzde 10.7, Portekiz’in yüzde 14.1 oranında geriledi. Böylece AB’de büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü.
Birinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 3,6, AB ise yüzde 3.2 küçülmüştü.