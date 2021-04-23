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Gündem AB de, ABD de PKK konusunda Türkiye’ye karşı samimi değil
Gündem

AB de, ABD de PKK konusunda Türkiye’ye karşı samimi değil

Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB genel mahkemesinin eksik gerekçe bahanesiyle terör örgütü PKK’nın 2014-2017 döneminde terör örgütleri listesinden çıkarılması kararını bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 10:21:00 -
AB de, ABD de PKK konusunda Türkiye’ye karşı samimi değil

Terör örgütü PKK, terör örgütü listesinden çıkmak amacıyla 1 Mayıs 2014’te AB Konseyi aleyhine dava açmış, mahkeme PKK’nın listede tutulmasına ilişkin yeterli gerekçe olmadığını belirterek AB Konseyi kararlarının iptaline hükmetmişti.

PKK’yı terör örgütleri listesinde tutmaya devam eden Konsey ise kararı temyiz için Adalet Divanı’na götürmüştü. Dünkü kararla PKK’nın terör örgütleri listeden çıkması ihtimali azaldı. Ancak Türkiye, AB ülkelerinin utanmazlığına bir kez daha tanık oldu. 10 binlerce cana mal olan katiller sürüsü için hala terör örgütü mü değil mi tartışması, Batı’nın Türkiye’ye karşı samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terör örgütü PKK yöneticilerinin başına para ödülü koyması da samimiyetsizce bulundu. ABD, 'Adalet için ödül' programı kapsamında terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koymuştu. ABD’nin ödül koyarak terör örgütü yöneticilerine gözdağı verdiğine dikkati çeken ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar, ABD’nin bu tür konularda hiçbir zaman samimi olmadığına dikkati çekti. ABD’nin PKK başta maşalığını yapan silahlı grupları muhtemelen Rusya'ya kaptırmak istediği için böyle bir gözdağı verdiğini aktaran Coşar, “Böylece terör örgütüne şantaj yapmaktadır. Bu karar Türkiye düşmanı bir terör örgütünü daha fazla maşa olarak kullanma hazırlığıdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Deniz

PKK demek ABD ve AB demek emperyalist lerin taşeron örgütü elebaşlari kripto dönmeler ABD nin petrol kuyusu bekçi köpeği PKK YPG demek bunların elebaşlari hermeni dönmeler Azerbaycan Ermenistan savaşında PKK li itler kime yardıma gitti Ermenistan a işte bunu Anadolu insanı görmeli haçlı itiyle yanyana duran PKK YPG işbirlikçi yapı yok edilmeli
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Ab ve Abd spordan -Kıbrıstaki uçakları kaldırmaya kadar karşıydı (1974)Tarihimizden intikam almaya mı çalışıyorlar ?.1299 dan bu zamana kadar zaferlerle taçlanmış ordumuzla şuan ülkemizde temizledi pkk ..
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