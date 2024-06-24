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Dünya AB bunu ilk kez kabul etti! Dikkat çeken İsrail uyarısı
Dünya

AB bunu ilk kez kabul etti! Dikkat çeken İsrail uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 21:01:00 -
AB bunu ilk kez kabul etti! Dikkat çeken İsrail uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu söyledi.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları devam ederken Avrupa Birliği'nden son dakika çarpıcı bir İsrail uyarısı geldi.

'İSRAİL, GAZZE'Yİ İLHAK ETMEYE BAŞLIYOR'

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu.

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