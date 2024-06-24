AB bunu ilk kez kabul etti! Dikkat çeken İsrail uyarısı
Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu söyledi.
İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları devam ederken Avrupa Birliği'nden son dakika çarpıcı bir İsrail uyarısı geldi.
'İSRAİL, GAZZE'Yİ İLHAK ETMEYE BAŞLIYOR'
Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu.
Ekonomi
'Kapanmayı bile göze aldık' diyen ünlü market Türkiye'ye ilan etti: İsrail ürünlerini satmayacağız
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