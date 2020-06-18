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Aktüel

AB başkanları, Kovid-19 kurbanlarını anmak için İspanya'ya gidecek

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:52:18 -
AB başkanları, Kovid-19 kurbanlarını anmak için İspanya'ya gidecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için 16 Temmuz'da İspanya'da düzenlenecek törene katılacaklarını duyurdu.

Michel ve von der Leyen, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e davet için teşekkür ederek, katılacaklarını açıkladı.

İspanya'da 16 Temmuz'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için anma töreni düzenleneceği bildirildi.

Bir dönem Kovid-19'un merkez üssü haline gelen Avrupa'da, İspanya büyük kayıp veren ülkeler arasında yer aldı.

AB'den Kovid-19'la mücadele bağlamında yardım isteyen İspanya'nın çağrıları ilk etapta cevapsız kalmış, Türkiye tıbbi teçhizat yollayan ilk ülkeler arasında yer almıştı.

Komisyon Başkanı von der Leyen daha sonra İspanya'ya gereken desteği sağlamadıklarını kabul etmiş ve özür dilemişti.

İspanya'da Kovid-19 vaka sayısı 244 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 27 bini aştı.

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