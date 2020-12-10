AB Başkanı Donald Trump duyurdu! Fas ve İsrail anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu anlaşmanın karşılığında Trump da Fas'ın Batı Sahra'daki hakimiyetini tanıdıklarını duyurdu.

ABD, Fas'ın Batı Sahra'daki hakimiyetini tanıyacak

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığımız bir bildiri imzaladım. Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik teklifi, kalıcı barış ve refah için tek ve kalıcı çözümdür." ifadesini kullandı.

Fas'ın 1777'de ABD'yi tanıdığını anımsatan Trump, bu nedenle de kendilerinin Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarını kaydetti.

Fas ve İsrail anlaştı

Trump, bugün başka bir "tarihi adım" attıklarını da belirterek, "İki muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı. Bu Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fas Kralı ile telefonda görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump bugün Fas Kralı 6. Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Trump, Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıdığını bildirdi.

Kral 6. Muhammed de İsrail ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın geliştirilmesi için ekonomik ve kültürel iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Trump, görüşmede, ABD ve Fas arasında uzun süredir var olan güçlü bağları ve Kral 6. Muhammed'in liderliğini övdü.

İki lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını da görüşürken, pandeminin ekonomik etkileri ile kritik bölgesel konulardaki ortak çıkarlar üzerindeki etkilerini ele alındı.

Böylece son dört ayda dördüncü Arap- İsrail anlaşması yapılmış oldu. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan İsrail ile normalleşme anlaşması yapmıştı.