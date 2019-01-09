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AB bankacılık kurumundan kripto paralara kural çağrısı

Avrupa Bankacılık Otoritesi, kripto paralara yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini açıkladı

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
AB bankacılık kurumundan kripto paralara kural çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) bankacılık denetleme kurumu, tüketicileri daha iyi korumak için kripto paralara yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini duyurdu.

AB üyesi ülkelerin bankacılık sektörünü düzenleyen kurumlarını denetleyen ve merkezi Londra'da bulunan Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) "Kripto Varlık" raporu yayımlandı.

Raporda, finansal sektörlerde kripto varlıkların kullanımının son yıllarda hızlı bir biçimde geliştiğine ve bu sürecin devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.

Kripto varlık ve faaliyetlerin AB finansal hizmetler hukuku ve mevzuatı kapsamında yer almadığı aktarılan raporda, tüketicilerin korunması, operasyonel direnç ve piyasa bütünlüğü açısından kripto paraların yüksek seviyede riskler içerdiği kaydedildi.

Raporda, AB yapısı içerisinde kripto varlıkları denetleyen bir yetkili otorite olmamasının çeşitli sorunlara yol açabileceği, kripto paralarla gerçekleştirilen işlemlerin kara para aklamada da kullanılabileceği ve bu konuda yeni kurallar belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Kripto varlıklar konusunda AB Komisyonunun maliyet ve fayda analizi yapması gerektiği vurgulanan raporda, bu konuda AB genelinde ortak biçimde hareket edilmesi gerektiği tavsiye edildi.

Raporda, kripto varlıkların mevcut durumda AB içerisinde sınırlı kullanıldığı anımsatılarak, söz konusu işlemlerin bu aşamada AB'nin finansal istikrarına yönelik tehdit ortaya koymadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
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