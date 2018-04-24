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AB Bakanı Çelik: "Seçimi erteleyin" demek haddini aşmaktır

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Konseyi'nin "seçimleri erteleyin" tavsiyesine "Seçimi erteleyin demek, haddini aşmaktır" diyerek tepki gösterdi.

24 Nisan 2018 Salı 20:08
AB Bakanı Çelik: "Seçimi erteleyin" demek haddini aşmaktır

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden, "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesiyle Türk hükümetine 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yapan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında şunları söyledi:

"AKPM Denetim Komisyonu, Türkiye’de mevcut koşullarda gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği ve seçimlerin meşruluğunun sorgulanacağı mesajı vermiş. Ve seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuş.

Haddini aşmak nedir diye sorulsa, rahatlıkla karşısına bu karar yazılabilir. Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış.

Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Halkımızın sandıkta ortaya koyacağı irade, ne öncesinde siyasi saiklerle, ne de sonrasında peşin hükümle sorgulanabilir.

Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın. Saygınlığını korusun. Halk iradesine ipotek koyma çabalarıyla saygınlık aynı yerde olmaz.

Seçim yaparsanız, meşruluğunu sorgularız, o yüzden seçimleri erteleyin demek, seçim sonuçlarını tayin etmeye çalışmaktır. Haddini aşmak budur.

Türkiye’nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir. Halkımızın iradesi ve bu iradeyi temsil eden kurumlar dışında kimsenin buna karışma hakkı yoktur. “Seçimi erteleyin” demek, haddini aşmaktır."

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:08
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