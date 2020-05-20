  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?
için kalan
Ekonomi

AB, 3 milyar fidan dikmeye hazırlanıyor

Sürdürülebilir ve sağlıklı gıda sistemleri alanında araştırmalar için 10 milyar avro mali kaynak sağlanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:56:17 -
AB, 3 milyar fidan dikmeye hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2030 yılına kadar 3 milyar fidan dikilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, biyolojik çeşitliliği korumayı, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemi kurmayı amaçlayan yeni stratejilerini içeren çalışmasını yayımladı.

"Çiftlikten sofraya" başlıklı tarım stratejisine göre, AB ülkelerinde tarım ilacı pestisit kullanımı 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak. Toprak verimliliği artırılacak ve 2030 yılına kadar gübre kullanımı en az yüzde 20 oranında düşürülecek.

Çiftlik hayvanları ve balık çiftliklerinde antimikrobik kullanımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak. Organik tarım alanlarının toplam tarım alanlarındaki payı 2030'a kadar yüzde 25'e çıkarılacak.

Sürdürülebilir ve sağlıklı gıda sistemleri alanında araştırmalar için 10 milyar avro mali kaynak sağlanacak.

Gıda sisteminin direnci değerlendirilecek, kriz zamanlarında gıda tedariki ve gıda güvenliğinin sağlanması için "olağanüstü durum planı" geliştirilecek.

Biyolojik çeşitliliği korumak için Avrupa'nın kara ve denizlerinin yüzde 30'u özel koruma alanlarına dönüştürülecek.

Mevcut ormanlar korunacak ve bozuk ormanlarda rehabilitasyon çalışması yapılacak. AB ülkelerinde 2030'a kadar 3 milyar yeni fidan dikilecek.

Söz konusu stratejilerinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkelerin de onayı gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı