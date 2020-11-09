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Aktüel AA'nın Makedonca yayını 5 yaşında
Aktüel

AA'nın Makedonca yayını 5 yaşında

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:58:39 -
AA'nın Makedonca yayını 5 yaşında

ÜSKÜP (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 9 Kasım 2015'te hayata geçirdiği Makedonca yayını 5. yılını doldurdu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Arnavutça ile faaliyet gösteren Makedonca servisi, 5 yıl içinde ülkenin önemli bir haber kaynağı olmayı başardı.

Faaliyete başladığı tarihten itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 66 bin 654 haber, 23 bin 58 fotoğraf galerisi ve 14 bin 959 görüntü yayımlayan Makedonca servisi, bu süre zarfında hem ülkede hem de bölgedeki en önemli haber kaynakları arasına girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de yetkililerin tavsiyelerine uyarak çalışmalarını ivme kaybetmeden sürdüren Makedonca servisi, Balkanlar, Türkiye ve dünyadan salgına dair tüm gelişmeleri ülke kamuoyuna aktardı.

Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü, bölgedeki abone ve okuyucularına haberlerin yanı sıra fotoğraf, görüntü ve grafik de sunuyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Sorani ve Kurmanci, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde de yayın yapıyor.

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