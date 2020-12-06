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Aktüel AA'nın fotoğraf oylamasında polislerin tercihi meslektaşları oldu
Aktüel

AA'nın fotoğraf oylamasında polislerin tercihi meslektaşları oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:36:21 -
AA'nın fotoğraf oylamasında polislerin tercihi meslektaşları oldu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Polis memurları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Polis memurlarından Ahmet Duyan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus Hastası Meryem", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Stadlarda koronavirüs önlemleri", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarına oy kullandı.

Mücahit Doğan da yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarına oy verdi.

Mustafa Binarbaşı ise yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı"nı tercih etti.

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