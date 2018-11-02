0553 313 94 23
impression

Aaa şıp diye nasıl sustu bu?

30 yıllık çocuk doktoru Robert Hamilton, başardı bunu. Feryad figan ağlayan bebekleri aldı ellerine, saniyeler içinde sakinleştirdi.

02 Kasım 2018 Cuma 20:11
Aaa şıp diye nasıl sustu bu?

Göz yaşları yavrucağın gözlerinde öylece kala kaldı. O gayet sakin etrafına şaşkın şaşkın bakarken, anne ve babalar da bebeklerinin doktorun elinde susuvermesinden şaşkın bakakalmışlardı.

Bebek ağlamasın.. Aman Allah'ım özellikle yeni anne babaların en çok zorlandığı konulardan biridir ağlayan bebeği sakinleştirme işi.. Hele gece ise.. Anne ne yapacağını bilemez. Baba anlayışsızsa, çeker başka odaya gider. Bahanesi de vardır, sabah işe gidecektir!

Şimdi Dr. Hamilton'un sunduğumuz fotoğraflarına dikkatli bakın.

1- İlk olarak bebeğin kollarını göğsünde birleştiriyor.

2- Tek elle bebeğin kollarını tutarken diğer elle bebeğin poposundan tutuyor.

3- Bebeğin göğsünün üstünde birleştirdiği ellerini tutarken aynı elin baş ve işaret parmağı ile bebeğin çenesini destekliyor.

4- Son olarak bebeği 45 derece açıyla tutarak nazikçe önce sağa sola sonra da yukarı ve aşağıya doğru sallıyor.

Bebeği bu şekilde tutarken ve sallarken çok yavaş ve nazik bir şekilde davranılması gerektiğini bilhassa vurguluyor Dr. Hamilton.

Ohh be, dünya varmış!!

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:11
  1. bebek susturma yöntemi
  2. ağlayan bebek nasıl susturulur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a kötü haber! Eren maç öncesi ısınma sırasında sakatlandı
    1. Galatasaray'a kötü haber! Eren maç..
    2. NATO'nun savaş gemileri Gürcistan'da
    3. Bardakçı'dan Şener'e İHA ve SİHA..
    4. Derbide maç başlamadan kavga!
    5. Hafta sonu hava nasıl olacak?
    6. Hulusi Akar, Amerika'lı mevkidaşı..
    7. Derbi öncesi futbolcular arasında..
    8. Bu kediyi görenler gözlerine inanamıyor!
    9. FETÖ mensubu eski komisere 'etkin..
    10. İşte derbide ilk 11'ler
    11. Parkinson nedir?
    12. Memurlar valiyi gözyaşlarıyla uğurladı!
    13. Boyun fıtığı nedir?
    14. Manisa'da polisi vuran zanlı cezaevine..
    15. Eşini toprağa verdi, döndüğünde..
    16. Altının kilogramı ne kadar oldu?
    17. Başkentte tefecilere baskın: 10 kişi..
    18. Enver Altaylı'dan skandal mektup:..
    19. Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
    20. Katil İsrail polisinden Kudüs valisini..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’