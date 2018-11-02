Aaa şıp diye nasıl sustu bu?

Göz yaşları yavrucağın gözlerinde öylece kala kaldı. O gayet sakin etrafına şaşkın şaşkın bakarken, anne ve babalar da bebeklerinin doktorun elinde susuvermesinden şaşkın bakakalmışlardı.

Bebek ağlamasın.. Aman Allah'ım özellikle yeni anne babaların en çok zorlandığı konulardan biridir ağlayan bebeği sakinleştirme işi.. Hele gece ise.. Anne ne yapacağını bilemez. Baba anlayışsızsa, çeker başka odaya gider. Bahanesi de vardır, sabah işe gidecektir!

Şimdi Dr. Hamilton'un sunduğumuz fotoğraflarına dikkatli bakın.

1- İlk olarak bebeğin kollarını göğsünde birleştiriyor.

2- Tek elle bebeğin kollarını tutarken diğer elle bebeğin poposundan tutuyor.

3- Bebeğin göğsünün üstünde birleştirdiği ellerini tutarken aynı elin baş ve işaret parmağı ile bebeğin çenesini destekliyor.

4- Son olarak bebeği 45 derece açıyla tutarak nazikçe önce sağa sola sonra da yukarı ve aşağıya doğru sallıyor.

Bebeği bu şekilde tutarken ve sallarken çok yavaş ve nazik bir şekilde davranılması gerektiğini bilhassa vurguluyor Dr. Hamilton.

Ohh be, dünya varmış!!