AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da eğitim programına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesi birim müdürlerine yönelik eğitim verdi.

Kızıldağ, Kapaklı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen eğitim programında, insanın sosyal bir varlık olduğunu anımsattı.

İnsanın varoluştan bugüne kendisini sorguladığını belirten Kızıldağ, "Doğarken yüzde 50 fıtratı belirlenir insanın. Geriye kalan 50 de içinde yetiştiği aile, gittiği okul, komşusu vesaire... İnsanı etkileyen en önemli etken ise içinde doğduğu devlettir. Çocuğu etkileyen, aldığı eğitim ve yaşadığı çevre." dedi.

Kızıldağ, bireysel bir varlık olan insanın kendisiyle ilgili bildiği ve bilmediği yönleri olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Bilmediği yön olabilir mi? Oluyor. İnsan kendisine kötü der mi demez, kendisinin bildiği ama kendisine söylemediği bir yön var. İnsan sosyal bir varlıktır, insanı herkes tanıyor, eşi, arkadaşları, iş çevresi. Bunlar başkalarının bildiği yönleridir. Bir de başkalarının bilmediği yönleri vardır, insanın kendisinin ve başkasının bildiği yönü açık yönüdür. Kendisinin bilmediği, başkalarının bildiği yön ise insanın kör noktasıdır. İnsanoğlu kör noktasını bilse, başka şeyler yapacak aslında.



Bir de insanın kendisinin bildiği, başkasının bilmediği yönü ise sır bölgesidir. Herkesin bir sırrı mutlaka vardır. Asıl hikaye bu bölgede. O sırra dokunduğunuz an, kavga gürültü çıkıyor. Bir de insanın ve başkalarının bilmediği bir yönü var, yaradılışta olan yönü var. İnsan neden kavga eder biliyor musunuz? İnsanın sır bölgesi ile kör noktası aynı olmadığı için."

Aslında herkesin birbirini merak ettiğini vurgulayan Kızıldağ, "Özellikle endüstri devriminden sonra insan kaynakları konusunda yönetici yapılacak adamlara testler uygulandı ve hala uygulanmaya devam ediliyor. Üst düzey yöneticilerde bu tür testler her zaman faydalıdır, daha verimlidir." diye konuştu.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de eğitimin faydalı geçtiğini belirterek Kızıldağ'a teşekkür etti.