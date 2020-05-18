AA muhabirleri, darbeci Hafter'den kurtarılan Vatiyye Hava Üssü'nü görüntüledi
Libya ordusunun uzun süredir hava harekatları düzenlediği üste, kullanılamaz hale getirilmiş çok sayıda araç görüldü.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Libya ordusunun bu sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtardığı stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü görüntüledi.
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