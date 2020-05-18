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Dünya

AA muhabirleri, darbeci Hafter'den kurtarılan Vatiyye Hava Üssü'nü görüntüledi

Libya ordusunun uzun süredir hava harekatları düzenlediği üste, kullanılamaz hale getirilmiş çok sayıda araç görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:38:00 -

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Libya ordusunun bu sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtardığı stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü görüntüledi.

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