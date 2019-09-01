AA muhabiri Yıldızalp dünyaevine girdi
Ankara Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan Yıldızalp, hayatını Semih Özmen ile birleştirdi01 Eylül 2019 Pazar 12:22
ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Merve Yıldızalp dünyaevine girdi.
AA Ankara Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan Yıldızalp, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'deki düğünle, hayatını Semih Özmen ile birleştirdi.
Düğüne, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Ankara Haberler Editörü Yusuf Çelebi'nin yanı sıra çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.
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