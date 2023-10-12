  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AA muhabiri Gazze'de kardeşini kaybetti
Dünya

AA muhabiri Gazze'de kardeşini kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-12 08:35:00 -
AA muhabiri Gazze'de kardeşini kaybetti

Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 kardeşini kaybetti.

İsrail Hava Kuvvetlerinin gün boyu Gazze'ye yönelik devam eden şiddetli hava saldırılarında, AA foto muhabiri Cadallah'ın yakınlarının Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan evleri de bombaların hedefi oldu.

Saldırıda Cadallah'ın 2 kardeşi ve 3 kuzeni yaşamını yitirirken, diğer kuzenleri ve onların eşleri ile çocukları enkaz altında kaldı.

Cadallah'ın saldırıdan yaralı kurtulan annesi hastanede tedavi altına alınırken, babası, 2 kardeşi ve diğer bazı akrabalarının akıbeti ise bilinmiyor.

Dün, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanında AA foto muhabiri Cadallah'ın Er-Rimal Mahallesi'ndeki evi de isabet almış ve yerle bir olmuştu. Ev şans eseri boş olduğundan ölen ya da yaralanan olmamıştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CADALLAH'IN FOSFOR BOMBASI KARELERİ

Cadallah, 2014, 2016, 2018 ve 2020'de İsrail'in düzenlediği Gazze saldırılarında da çok sayıda güçlü fotoğrafla bölgedeki durumu dünyaya yansıtmıştı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları yarışmasında 2014'te birincilik ve 2022'de Şirin Ebu Akile Fotoğraf Yarışması'nda ikincilik ödülleri kazanan Cadallah'ın, Filistinli kız çocuğunun İsrail saldırısında ölen küçük kardeşinin cenazesine bakışlarını yansıtan fotoğrafı, dünya basınında geniş şekilde yer almış ve sembolleşmişti.

Cadallah, halihazırda Gazze'de devam eden saldırılarda Filistin Dışişleri Bakanlığının bildirdiği, "İsrail’in fosfor bombası kullandığı" anları gösteren fotoğrafları çekmişti.

Yahudilerden Siyonistlere ders! Gazze'nin bombalanmasına karşı çıktılar
Yahudilerden Siyonistlere ders! Gazze'nin bombalanmasına karşı çıktılar

Dünya

Yahudilerden Siyonistlere ders! Gazze'nin bombalanmasına karşı çıktılar

Katar'dan Gazze resti: Gazı keseriz
Katar'dan Gazze resti: Gazı keseriz

Dünya

Katar'dan Gazze resti: Gazı keseriz

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'de insani ateşkes çağrısı yaptı:
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'de insani ateşkes çağrısı yaptı:

Dünya

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'de insani ateşkes çağrısı yaptı:

Gazze şehitlerinin sayısı 1200'e yaklaştı
Gazze şehitlerinin sayısı 1200'e yaklaştı

Dünya

Gazze şehitlerinin sayısı 1200'e yaklaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23