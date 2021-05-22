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Gündem AA, Google Haritalar'ın bulanık gösterdiği bölgeyi havadan görüntüledi
Gündem

AA, Google Haritalar'ın bulanık gösterdiği bölgeyi havadan görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA); Google Earth ve Apple Maps haritalarda, siyonist İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki yıkımını bulanık gösterdiği bölgeyi havadan görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 20:13:00 - 2021-05-22 20:18:39

Terör devletinin Gazze'deki yıkımının görünmesini istemeyen Google Earth ve Apple Maps haritalarda bölgenin fotoğraflarını çok düşük çözünürlükte bulanık şekilde vermiş ve büyük tepki çekmişti.

AA, büyük yıkımı havadan görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu meydana gelen büyük yıkımı havadan görüntüleyerek hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

İsrail, Gazze'yi 11 gün boyunca havadan ve karadan bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.

AA'nın insansız hava aracı ile yaptığı çekimler Gazze'deki hasar tablosunu daha net ortaya koydu. İsrail saldırıları sonucu bazı yerleşim birimlerinin tamamen yıkıldığı, bazı binaların ise kısmen zarar görerek kullanılamaz hale geldiği görüntülendi.

15 bin bina kullanılamaz hale geldi

Bu arada Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan da hasarın boyutuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Yardımcısı Serhan, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Saldırılarda 4 cami ve onlarca karakolun tamamen yıkıldığını, sanayi bölgesindeki fabrikaların birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini aktaran Filistinli yetkili, ilk belirlemelere göre maddi zararın 150 milyon doların üzerinde olduğunu aktardı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail saldırılarında 248 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

 

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Yorumlar

Şüpeci

Arkadaş tez zamanda milli yazılımı geliştirmeli bitirmeliyiz bu .... .... kalırsak kara güne kalırız Uydular milli diyoruz hala google a muhtacız ... siyoniste hizmet ediyor
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