AA Genel Müdürlüğü'ne saldırı girişimi
Maltepe'de bulunan AA Genel Müdürlüğü'ne saldırı girişiminde bulunan şahıs gözaltına alındı.
Maltepe'de bulunan AA Genel Müdürlüğü önünde akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı. Binanın önüne elinde baltayla gelen şahsın Emre Öz olduğu öğrenildi.
Saldırganın AA’ya yönelik tehditler savurduğu ortaya çıktı.
Genel Müdürlük binasına elindeki baltayla girmeye çalışan saldırgana müdahale edildi. Binada AA güvenlik görevlileri saldırganı yere yatırarak kelepçeledi ve etkisiz hale getirdi.
İhbarda olayın aktarılması üzerine polis ekipleri AA Genel Müdürlük binasına geldi.
Polisler etkisiz hale gelen saldırganı gözaltına alarak, baltayı olay yerinden uzaklaştırdı.
Şahıs Emre Öz’ün hareketine ilişkin henüz net açıklama yapılmadı.