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AA foto muhabirlerine ödül

1905 GSYİAD tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirlerinden Elif Öztürk Özgöncü, Salih Zeki Fazlıoğlu ve Berk Özkan mansiyon ödülüne layık görüldü

06 Aralık 2018 Perşembe 16:28
AA foto muhabirlerine ödül


İSTANBUL (AA) - 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf ve video yarışmasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri Elif Öztürk Özgöncü, Salih Zeki Fazlıoğlu ve Berk Özkan ödüle layık görüldü.

Galatasaray Kulübüne bağlı faaliyet gösteren spor branşlarında çekilen fotoğraflar ve videoların değerlendirildiği, ilk 3 sırayı alan karelerin yanı sıra mansiyon ödülüne layık görülen 9 fotoğrafın yeni yıl takviminde kullanılacağı yarışmanın ödül töreni, Türk Telekom Stadı'nda yapıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun da katıldığı törende, AA foto muhabiri Elif Öztürk Özgöncü, Salih Zeki Fazlıoğlu ve Berk Özkan'a mansiyon ödülü verildi.

Dereceye giren foto muhabirlerine ödüllerini, Mustafa Cengiz, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Hatipoğlu takdim etti.

Törende kısa bir konuşma yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, dereceye giren foto muhabirlerini tebrik etti.

Fotoğrafların yer alacağı 1905 GSYİAD'ın yeni yıl takviminin gelirleri, haziran ayında trafik kazasında hayatını kaybeden Galatasaray Televizyonu çalışanı Özkan Aksu'nun ailesine bağışlanacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:28
  1. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği
  2. Anadolu Ajansı
  3. Ödül
  4. Sarı Kırmızı Kareler

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