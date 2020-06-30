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Ekonomi

AA Finans'ın haziran ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Ekonomistler, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,70 artmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:28:56 -
AA Finans'ın haziran ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.

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