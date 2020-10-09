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Ekonomi AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:33:24 -
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ekim Pazartesi günü açıklanacak Ağustos 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,5 milyar dolar ile 4,9 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 13 milyar dolar ile 40,3 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar olmuştu.

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