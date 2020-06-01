A400M'in yeni hangar ihalesi Kayseri'ye önemli kazanımlar sağlayacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk savunma sanayisinin önemli merkezlerinden Kayseri'nin, yeni hangar ihalesiyle A400M'ler konusunda en stratejik şehir olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni nesil stratejik nakliye uçağı A400M'lerin dünyadaki tek alternatif bakım merkezinin Kayseri olmasının haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kentte önemli unsurlarınon bulunduğunu anımsatan Büyükkılıç, yeni yatırım ve projelerde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür etti.

Son dönemde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün stratejik görevler üstlendiğini aktaran Büyükkılıç, Türkiye'nin üretim ortağı olduğu yeni nesil stratejik nakliye uçağı A400M'lerin, hafif ve ağır bakımlarının yanı sıra "retrofit" adı verilen versiyon yükseltme işleminin de Kayseri'de yapıldığını hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Hava İkmal Millet Bahçesi projesi kapsamında yapılan protokoller başta olmak üzere, askeri birliklere sonsuz destek verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M uçaklarının bakımlarının Airbus dışında dünyada sadece Kayseri'de yapılıyor olması şehrimiz için son derece önemli. Bu projenin geliştirilmesi de ayrıca önemli. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT), 'A400M Hangar Yapım İşi' ile Kayseri'ye önemli bir kazanım daha sağlıyor. Yani hem milli bir proje hem de Türkiye ve dolayısıyla şehrimizin adının tüm dünyada bilinmesini sağlayacak önemli bir gelişme."