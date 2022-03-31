A400M uçağı nedir ne için kullanılır? A400M özellikleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A400M uzun menzilli askeri nakliye uçaklarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Demir, sosyal medya hesabından, "A400M Filomuz tamamlandı!" paylaşımında bulunarak, "TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

A400M nedir?

Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Airbus Defence&Space firmasından 10 adet A400M uçağı tedarik edilmektedir. Türkiye, Avrupa Müşterek Silahlanma ve İşbirliği Teşkilatı (OCCAR) ile ana yüklenici Airbus Defence&Space ile 2003’te imzaladığı geliştirme ve tedarik sözleşmesi kapsamında A400M, aralarında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye’nin katılımıyla 1980’li yıllarda başlatılan Yeni Nesil Nakliye Uçağı tedarik projesidir. A400M’nin açılımı, baştaki “A” harfi Airbus’ı, sondaki “M” harfi Military (Askeri) ve “400” rakamı da sivil amaçlı diğer Airbus uçaklarından farklı yeni bir uçağın başlangıcı olduğunu belirtiyor.

A400M özellikleri neler?

Kısa ve yumuşak arazi performansı sayesinde asfalt pistlere bağımlılığı azalan A400M, 24 faydalı yük ve 1.600km uçuş için yeterli dahili yakıt ile 650m uzunluğundaki hazırlanmamış bir piste inebilecek ve yine aynı ağırlık ile 1.200m pistten kalkabilecek. 50,5 ton dahili yakıt taşıma kapasitesine sahip olan A400M, 48 saat içerisinde probe tipi yakıt ikmal sondasına sahip uçak ve helikopterlere yakıt ikmali gerçekleştirebilecek tanker uçağa dönüştürülebiliyor.

A400M teknik özellikleri

Mürettebat: 3 ( pilot,yardımcı pilot ve yükleme sorumlusu)

Kapasite: 37.000 kg 116 asker, 66 sedye ve 25 sıhhi eleman

Uzunluk: 45,1 m

Kanat Açıklığı: 42,4 m

Yükseklik: 14,7 m

Boş Ağırlık: 76.5 ton

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 141 ton

Yakıt Kapasitesi: 50.5 ton

Maksimum İniş Ağırlığı: 122 ton

Güç Grubu: 4 xEuroprop TP400-D6 turboprop motor (herbiri 11,060 hp)

Pervaneler: 8 Pal – 5.3 metre çapında

Seyir Sürati: 780 km (421 kn)

Menzil: 37 ton ile 3.298km

30 ton faydalı yükle 4.540km

20 ton faydalı yükle 6.390km

Boş Uçak Menzili: 8.170km

Azami irtifası: 11.300m (37.000ft)

Taktik Kalkış Mesafesi: 980 metre

Taktik İniş Mesafesi: 770 metre

Dönme yarıçapı (yerde): 28.6 metre