A14 Bionic işlemci tanıtıldı! İphone 12'ye güç verecek

Teknoloji devi Apple'ın yeni iPad Air tableti ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulan dünyanın ilk 5 nm mimariye sahip A14 Bionic işlemcisinin özellikleri belli oldu. İşte İphone 12'lere güç verecek olan A14 Bionic işlemcinin özellikleri...

Apple tarafından geliştirilen yeni işlemci, daha düşük güç tüketimi ile birlikte dikkat çekiyor.

Şirketin açıklamalarına göre A14 Bionic işlemci, son derece yüksek performansa sahip. Bu sayede yeni işlemcinin en zorlu uygulamaları bile sorunsuz ve akıcı bir şekilde çalıştırabileceği belirtiliyor.

4 grafik işlemci çekirdeğine sahip olan A14 Bionic, sürdürülebilir maksimum performansını mümkün olan en düşük güçte gerçekleştirebiliyor. Şirket, A14 setine sahip cihazların önceki nesil cihazlara nazaren grafik performansında yüzde 30'luk bir artış sağladığını iddia ediyor.