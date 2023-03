A101'in sahipleriyle ilgili flaş karar! Az önce duyuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni almasıyla birlikte onayın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla TOM Bank, Türkiye’nin lisanslı ilk dijital perakende bankası oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 04.08.2022 tarih ve 10282 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

1,5 milyar TL başlangıç sermayeli olarak kurulan ve sadece dijital kanallarda hizmet verecek olan TOM Bank, Türkiye’de ve yurt dışında önemli başarılar elde etmiş, kendi kategorilerinde sektör lideri olan A101, English Home, Memorial Sağlık Grubu, Eve şirketlerini bünyesinde barındıran Aydın Grup hissedarları ve üst yönetimi tarafından kuruldu.

T.O.M. Şirketler Grubu’nun bir şirketi olacak dijital banka, etik bankacılık vizyonuyla %100 dijital ürün ve süreçlerle, sunduğu yenilikçi fırsatlar ve avantajlarla yüksek bir müşteri ağına ulaşmayı hedefliyor.

“Avrupa'nın ilk 5 dijital bankasından biri olmayı hedefliyoruz”

Bankacılık hizmetlerinin daha fazla kişiye ulaşmasına ve geleneksel bankaların sunduğu tüm hizmetlerin internetin olduğu her yerden ve mobilden erişilebilir olması anlamına gelen dijital bankacılığın ülkemize pek çok yenilik getireceğinin altını çizen TOM Bank Kurucusu ve Genel Müdürü Onur Özkan, "Avrupa ve Amerika’da hızla yükselen dijital bankacılık trendini yakından takip ederek Aydın Grup ve TOM Şirketler Grubu bünyesindeki tecrübe ve deneyimlerimizi bir araya getirmek istedik. Her cebin, her evin bankası olmak hedefiyle bankanın en teknolojik halini TOM Bank ile oluşturduk. TOM Bank olarak kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda finansal hizmetlerin erişimini kolaylaştırmayı amaçlayarak dijital bankacılık konusunda ülkemizde ses getirmeyi hedefliyoruz. Gruba bağlı Türkiye’nin dört bir yanına yayılan her ilçede en az bir mağazası bulunan A101’in yaygınlığının verdiği güçle hareket edeceğiz. Dünyanın lider ve en yenilikçi dijital bankalarından birisiolmak vizyonuna paralel bir şekilde, Türkiye’yi en yakın zamanda Avrupa’nın ilk 5 dijital bankasından biri olarak temsil etme hedefinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bankanın adının açılımı belli oldu

Katılım bankası olarak faaliyet gösterecek olan T.O.M. Katılım Bankası'nın açılımı da "Technology of Money" oldu.