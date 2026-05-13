A101'de iklim dostu sistem! Mağazalarında devreye aldı!

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Uluslararası Cool Up Programı kapsamında mağazalarında iklim dostu soğutma sistemlerini devreye alan şirket, perakende sektöründe düşük karbonlu dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor.

Almanya Federal Hükümeti'nin Uluslararası İklim Girişimi (IKI) tarafından desteklenen ve UNDP Türkiye'nin de yer aldığı program, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Lübnan'da uygulanıyor. Programın temel amacı, çevre dostu soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasını desteklemek ve bu alandaki teknik kapasiteyi geliştirmek.

Artan enerji ihtiyacı ve iklim krizi, özellikle soğutma sistemlerinin çevresel etkisini daha kritik hale getirirken, A101 bu alanda somut bir dönüşüm başlatıyor. Şirket, mağazalarında geleneksel soğutma sistemleri yerine, iklim dostu alternatiflere geçiş yaparak hem karbon ayak izini azaltmayı hem de gelecekteki düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlıyor.

Pilot uygulama; İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Ağrı'daki mağazalarda hayata geçirildi. Farklı iklim koşullarını temsil eden bu lokasyonlarda elde edilecek verilerle, yeni nesil sistemlerin performansı ve enerji verimliliği karşılaştırmalı olarak analiz edilecek.

Elde edilecek bulguların, sadece A101'in sürdürülebilirlik stratejisine yön vermesi değil, aynı zamanda perakende sektöründe benzer dönüşümlerin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu yönüyle proje, veri temelli ve ölçeklenebilir bir dönüşüm modeli olarak konumlanıyor.