  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“İstanbul nimet nimet” diyen CHP kadroları İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! Soygunun adı zarar oldu İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor Trump’ı fena bozdular CHP belediyeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var İhmal bizi bitirdi: Türkiye yok olmanın eşiğinde! Aile Çökerse Ülke Uçuruma Sürüklenir! "İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana! Eyüp Sultan Cami yaz sonu açılıyor Avrupa'nın en büyüğü Fransa'ya mühür olacak Ankara’da "Sanal Çetelere" şafak operasyonu: 19 gözaltı Mustafa Varank’ın “geyik” esprisi törene damga vurdu! Enerji Bakanı’nın yüzüne dikkat Türkiye güne dev operasyonla uyandı: '5 milyar 800 milyon TL' olarak açıklandı ABD’liler suikast girişimlerine inanmıyor Mallarını iyi tanıyorlar
Ekonomi A101'de iklim dostu sistem! Mağazalarında devreye aldı!
Ekonomi

A101'de iklim dostu sistem! Mağazalarında devreye aldı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A101'de iklim dostu sistem! Mağazalarında devreye aldı!

A101, uluslararası Cool Up Programı kapsamında çevre dostu soğutma teknolojilerini farklı iklim bölgelerindeki mağazalarında devreye alarak perakendede düşük karbonlu dönüşüm için örnek bir model geliştiriyor.

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Uluslararası Cool Up Programı kapsamında mağazalarında iklim dostu soğutma sistemlerini devreye alan şirket, perakende sektöründe düşük karbonlu dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor.
Almanya Federal Hükümeti'nin Uluslararası İklim Girişimi (IKI) tarafından desteklenen ve UNDP Türkiye'nin de yer aldığı program, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Lübnan'da uygulanıyor. Programın temel amacı, çevre dostu soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasını desteklemek ve bu alandaki teknik kapasiteyi geliştirmek.

Artan enerji ihtiyacı ve iklim krizi, özellikle soğutma sistemlerinin çevresel etkisini daha kritik hale getirirken, A101 bu alanda somut bir dönüşüm başlatıyor. Şirket, mağazalarında geleneksel soğutma sistemleri yerine, iklim dostu alternatiflere geçiş yaparak hem karbon ayak izini azaltmayı hem de gelecekteki düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlıyor.
Pilot uygulama; İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Ağrı'daki mağazalarda hayata geçirildi. Farklı iklim koşullarını temsil eden bu lokasyonlarda elde edilecek verilerle, yeni nesil sistemlerin performansı ve enerji verimliliği karşılaştırmalı olarak analiz edilecek.
Elde edilecek bulguların, sadece A101'in sürdürülebilirlik stratejisine yön vermesi değil, aynı zamanda perakende sektöründe benzer dönüşümlerin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu yönüyle proje, veri temelli ve ölçeklenebilir bir dönüşüm modeli olarak konumlanıyor.

Çok sayıda üründe fırsat! A101’de büyük 23 Nisan indirimi
Çok sayıda üründe fırsat! A101’de büyük 23 Nisan indirimi

Ekonomi

Çok sayıda üründe fırsat! A101’de büyük 23 Nisan indirimi

A101 Samsung Galaxy S26 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'i satışa çıkardı
A101 Samsung Galaxy S26 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'i satışa çıkardı

Ekonomi

A101 Samsung Galaxy S26 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'i satışa çıkardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23