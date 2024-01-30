A101 Telefon fiyatlarında dev indirim başladı! Alcatel Go 1 fiyatı düştü: Görünce markete koşacaksınız! İşte fiyatı

Ekran tarafında Alcatel Go 1 akıllı telefonda 960 x 480 piksel çözünürlüklü 5 inç TFT LCD ekran yer alıyor. Cihaz giriş seviyesine konumlandığı için 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızına destek vermiyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü gelen telefonun dahili depolama kapasitesi ise 8 GB. MicroSD kartlarla depolama kapasitesi artırılabilen telefonun arka tarafında F/2.4 diyaframlı 5 megapiksel kamera yer alıyor. Cihazın ana kamerasıyla saniyede 30 kare 720p video kaydı yapmak mümkün. Cihazın ön tarafında da 2 megapiksellik kamera var. Bu kamerayla saniyede 720p video kaydı yapabilmek mümkün. Cihazda Full HD ve 4K video kayıt desteği ise yok.

Alcatel Go 1 akıllı telefonun kampanyalı fiyatı ne kadar? Bağlantı noktaları arasında Bluetooth 4.2 ve microUSB’nin bulunduğu telefonun pil kapasitesi ise 2.000 mAh. Telefonda hızlı şark özelliği de bulunmuyor. Siyah renk seçeneğine sahip olan telefon sunduğu deneyimle giriş seviyesine konumlanıyor. Uygun fiyatıyla öne çıkan akıllı telefonun A101’deki kampanyalı fiyatı ise 1.199 TL. Yeni indirim haberleri geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, LOG’u takip etmeye devam edin.

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