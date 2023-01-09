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Ekonomi A101 12 Ocak 2023 Kataloğu indirimli ürünler listesi
Ekonomi

A101 12 Ocak 2023 Kataloğu indirimli ürünler listesi

A101 12 Ocak 2023 Aldın Aldın Fırsat Kataloğu yayınlandı. A101 aktüel kataloğunda elektronikten beyaz eşyaya eşyaya birçok ürün bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 23:30:00 -
A101 12 Ocak 2023 Kataloğu indirimli ürünler listesi

A101 12 Ocak 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı.

Katalogda yer alan bazı ürünler şöyle:

SEG SRF 2832/ST 283 Buzdolabı 4.899 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 4.399 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 579 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi 499 TL

Kiwi Filtre Kahve Makinesi 239 TL

Fakir MrChef Trella Multi Blender Set 749 TL

Kiwi El Mikseri 169 TL

Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 279 TL

Aprilla Kartuş Ağda Isıtıcı 79,95 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 549 TL

OPPO A55 4/128 GB Cep Telefonu 5.399 TL

Samsung Trio 500 Smart Klavye 439 TL

TCL S150 Bluetooth Kulaklık 439 TL

GoSmart Dual USB Kablo 21,95 TL

WD 2 TB Harici Hard Disk 1.199 TL

Kahve ve Süt Köpürtücü 34,95 TL

Termos 79,95 TL

Çelik Termos Bardak 179,95 TL

Kahve Bardağı 5,95 TL

Antik Kase 2'li 34,95 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 9,95 TL

Süzgeç 3'lü 79,95 TL

Trend Uzun Saklama Kabı 19,95 TL

Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3'lü 39,95 TL

Paşabahçe Şekerlik 49,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 129,95 TL

Paşabahçe Saklama Kabı Seti 5'li 119,95 TL

Kütahya Porselen Kupa 19,95 TL

Kütahya Porselen Çerezlik 19,95 TL

Karma Plastik Ürünler 11,95 TL

Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL

Baharatlık ve Limon Sıkacağı 9,95 TL

Desenli Su Şişesi 22,95 TL

Yağlık Çeşitleri 22,95 TL

Tuzluk Çeşitleri 7,50 TL

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