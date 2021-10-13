A ve C’nin deposu Rezene
Maydanozgiller familyasına ait şifalı bir bitki olan rezene, insan sağlığı açısından birçok konuda yararlıdır.
Maydanozgiller familyasına ait şifalı bir bitki olan rezene, insan sağlığı açısından birçok konuda yararlıdır. Kendine has kokusuyla yemeklere tat veren rezene, çay olarak ta tüketiliyor. Sodyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi değerli mineraller barındıran bitki, A ve C vitaminleri açısından da zengindir. Rezene bitkisinin kökü, uzun yıllar boyunca kabızlık ve gaz problemlerinin giderilmesi için kullanılmış, yaprakları ise çay olarak demlenerek pek çok farklı rahatsızlığın iyileştirilmesi için tüketilmiştir.
Rezene çayının faydaları;
Mide ve bağırsaktaki aktiviteyi arttırır
Şişkinlik, mide krampları gibi rahatsızlıkların giderilmesini sağlar
Ülserin tedavisine yardımcı olur
Sindirimi oldukça kolaylaştırır
Kabızlığa iyi gelir
Balgam söktürücü etkisi vardır
Boğaz ağrısı tedavisinde gargara yapılarak kullanılabilir
Bronşit türünden hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir
Tansiyonu dengeler
Metabolizmayı hızlandırır
Uyku sürecinde metabolizmanın normalden hızlı çalışması sağlanır.
Rezene çayı vücut kaslarının gevşemesine yardımcıdır
Baş ağrısını hafifletir
Rezene çayı kas gevşetici etkiye sahiptir
Rezene çayını hazırlamak için;
2 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 su bardağı su yeterli olacaktır. Öncelikle rezene tohumlarını güzelce ezin. Kaynamış suya rezene tohumlarını ekleyin. Fincanın üzerini kapatın. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz.