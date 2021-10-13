A ve C’nin deposu Rezene

Maydanozgiller familyasına ait şifalı bir bitki olan rezene, insan sağlığı açısından birçok konuda yararlıdır. Kendine has kokusuyla yemeklere tat veren rezene, çay olarak ta tüketiliyor. Sodyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi değerli mineraller barındıran bitki, A ve C vitaminleri açısından da zengindir. Rezene bitkisinin kökü, uzun yıllar boyunca kabızlık ve gaz problemlerinin giderilmesi için kullanılmış, yaprakları ise çay olarak demlenerek pek çok farklı rahatsızlığın iyileştirilmesi için tüketilmiştir.

Rezene çayının faydaları;

Mide ve bağırsaktaki aktiviteyi arttırır

Şişkinlik, mide krampları gibi rahatsızlıkların giderilmesini sağlar

Ülserin tedavisine yardımcı olur

Sindirimi oldukça kolaylaştırır

Kabızlığa iyi gelir

Balgam söktürücü etkisi vardır

Boğaz ağrısı tedavisinde gargara yapılarak kullanılabilir

Bronşit türünden hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir

Tansiyonu dengeler

Metabolizmayı hızlandırır

Uyku sürecinde metabolizmanın normalden hızlı çalışması sağlanır.

Rezene çayı vücut kaslarının gevşemesine yardımcıdır

Baş ağrısını hafifletir

Rezene çayı kas gevşetici etkiye sahiptir

Rezene çayını hazırlamak için;

2 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 su bardağı su yeterli olacaktır. Öncelikle rezene tohumlarını güzelce ezin. Kaynamış suya rezene tohumlarını ekleyin. Fincanın üzerini kapatın. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz.