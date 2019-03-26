A Milli Takımı'nda ikinci Güneş dönemi iyi başladı





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'na 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıç yaptı.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde beklentilerin uzağında kalan ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü. Lucescu idaresindeki milliler, çıktığı son 4 maçı kazanamadı.

Ay-yıldızlı ekipte, Rumen çalıştırıcı ile yollar ayrılırken, 1 Haziran'dan itibaren göreve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in geleceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ayrıca sözleşmesi başlamamasına rağmen Güneş'i EURO 2020 elemelerindeki Arnavutluk ve Moldova maçları için görevlendirdi.





- İkinci Güneş dönemi iyi başladı





Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başındaki ikinci dönemine Arnavutluk ve Moldova galibiyetleriyle başladı.

EURO 2020 elemelerindeki ilk sınavına deplasmandaki Arnavutluk karşılaşmasıyla çıkan Güneş yönetimindeki milliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi.

Milliler, 2 müsabakada toplamda 6 gol bulurken, kalesini gole kapattı.





- 19 müsabaka sonra üst üste 2 galibiyet





A Milli Takım, 19 maç aradan sonra üst üste 2 galibiyet aldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Kasım 2016'daki Kosova, Mart 2017'deki Finlandiya ve Moldova müsabakalarını kazanan ay-yıldızlı ekip, sonrasındaki dönemde istikrar yakalayamadı.

Milliler, söz konusu süreçte Terim döneminde birer galibiyet ve beraberlik aldı. Lucescu dönemindeki ise 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, bu süreçte 2 maç üst üste galibiyet alamadı.





- Güneş, ilk dönemini hatırlattı





Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başındaki ilk dönemine de 2'de 2 yaparak başlamıştı.

Güneş'in ilk döneminde ay-yıldızlı takım Bosna Hersek ve Moldova ile karşılaştı.

Bosna Hersek ile oynanan özel müsabakayı ve Moldova ile yapılan 2002 FIFA Dünya Kupası eleme maçını, Şenol Güneş'in öğrencileri 2-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Şenol Güneş'in ilk döneminde A Milli Takım 2002 Dünya Kupası'nı 3. tamamlayarak tarihi bir başarı elde etmişti. Güneş'in öğrencileri, 2003 Konfederasyon Kupası'nı da 3. bitirmişti.





- Burak-Cenk ikilisi iş başında





A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerinde Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un performansı dikkati çekti.

Millilerde 2-0 kazanılan Arnavutluk müsabakasında Burak Yılmaz 1 gol attı. Burak'ın golünde son pas Cenk Tosun'dan geldi.

Ay-yıldızlı ekibin 4-0'lık sonuçla kazandığı Moldova müsabakasında da Cenk Tosun 2 gol buldu. Cenk'in attığı ilk golde son pası Burak Yılmaz verdi.

A Milli Takım'ın diğer gollerini Arnavutluk'a karşı Hakan Çalhanoğlu, Moldova'ya karşı ise Hasan Ali Kaldırım ve Kaan Ayhan kaydetti.





- Kadroda tecrübe ile gençliği harmanladı





Şenol Güneş, milli takımdaki ikinci döneminde tecrübeli ve gençlerde kurulu bir kadro tercih etti.

Tecrübeli teknik adam, Arnavutluk ve Moldova müsabakalarının aday kadrosuna uzun süredir milli takıma çağrılmayan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Mert Günok'u davet etti. Güneş, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Sinan Bolat ve Hasan Ali Kaldırım gibi tecrübeli oyunculara da aday kadroda yer verdi.

Güneş, ayrıca Ozan Kabak, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ile Emre Kılınç'ı da ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Merih Demiral, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü ve Okay Yokuşlu gibi genç futbolcular da yer aldı.