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A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın 7 Eylül'de sahasında Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile yapacağı maçların kadrosu açıklandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:24
A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 3 Eylül Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan ve Rapid Wien'den Mert Müldür, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

 ADAY KADRO

Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha:Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

MİLLERİN PROGRAMI

Trabzon'da 7 Eylül Cuma günü Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te Rusya'yı konuk edecek A Milli Takım'da, teknik direktörMircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 6 Eylül Perşembe günü statta saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, toplantının ardından son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

A Milli Takım, İsveç karşılaşması için 8 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Trabzon'dan İsveç'e gidecek.

Teknik direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 9 Eylül Pazar günü Friends Arena'da TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

A Milliler, İsveç mücadelesinin hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Türkiye, İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü Solna şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, İsveç ile oynayacağı karşılaşmadan 1 gün sonra İstanbul'a dönecek.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 16:24
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Mircea Lucescu
  7. Türkiye
  8. İsveç
  9. Gökhan Akkan
  10. Mert Müldür
  11. A Milli Takım

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