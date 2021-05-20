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Spor A Milli Takımın hazırlık maçları ne zaman?
Spor

A Milli Takımın hazırlık maçları ne zaman?

EURO 2020 için geri sayım başladı. 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında oynanacak EURO 2020 karşılaşmaları öncesi A milli takım hazırlık maçlarına çıkacak. 3 hazırlık maçına çıkmayı planlayan A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için Antalya'da bir araya gelecek. Peki, Türkiye hangi takımlarla oynayacak? A Milli Takımın hazırlık maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:35:00 -
A Milli Takımın hazırlık maçları ne zaman?

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Futbol takımı Antalya’da hazırlıklara başlıyor. Türkiye, EURO 2020 öncesi 3 özel maça çıkmayı planlıyor.

A Milli Takımın hazırlık maçları ne zaman?

A Milli Takımımız Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile yapacak.

Türkiye’nin daha önce 31 Mayıs tarihinde Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle iptal edilmişti.

A Milli Takım, aynı tarihte bir başka rakiple özel maç gerçekleştirecek. 3. Rakibin hangi takım olacağı ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Millilerin Antalya kampı 1 Haziran tarihinde tamamlanacak.

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