A Milli Takım'ın Bosna 11'i belli oldu
Rize Çaykur Didi Stadyumu'nda Bosna Hersek ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız ilk 11'i belli oldu.11 Ekim 2018 Perşembe 19:35
A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Bosna Hersek ile mücadele edecek.
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK
TÜRKİYE: Sinan Bolat, Ömer, Çağlar, Kaan, Şener, Okay, Mahmut, Oğuzhan, Hakan, Cengiz, Enes
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
BOSNA HERSEK: Sehic, Todorovic, Zukanovic, Vranjes, Nastic, Krunic, Cimirot, Zakaric, Pjanic, Visca, Dzeko.
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Sergei Karasev
SAAT: 20:30
YAYIN: TRT1
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