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A Milli Takım'ın bir sonraki maçı kiminle?

A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 19 puana yükseldi. Peki, A Milli Takım'ın bir sonraki maçı kiminle?

15 Ekim 2019 Salı 00:01
A Milli Takım'ın bir sonraki maçı kiminle?

A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 19 puana yükseldi. Peki, A Milli Takım'ın bir sonraki maçı kiminle?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. haftasında Türkiye, İstanbul'da Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. 8. hafta mücadelesinde ise A Milli Takım deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Peki, A Milli Takım'ın bir sonraki maçı kiminle?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yolunda 19 puana ulaşan ve dev bir adım atan Türkiye grupta kalan 2 maçı da kazanıp 2020 vizesi almak istiyor.

A Milli Takım'ın bir sonraki maçı kiminle?

Türkiye 14 Kasım Perşembe akşamı İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ardından A Milli Takım 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

İşte, H Grubu puan durumu

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 00:01
  1. İstanbul
  2. A Milli Takım'ın bir sonraki maçı kiminle?
  3. Türkiye A Milli Futbol Takımı
  4. EURO2020
  5. Avrupa Futbol Şampiyonası

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