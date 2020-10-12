A Milli Takım'da moralleri bozan haber! Kadrodan çıkarıldı
A Milli Takımımız'da sakatlık şoku yaşanıyor. Ay-yıldızlılarda Efecan Karaca, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Efecan Karaca, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sırbistan'ı konuk edecek A Millî Takımımız hazırlıklarına başlarken, Efecan Karaca'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Sağ alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı.
Öte yandan Rusya maçında sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın da kamptan ayrıldığı öğrenildi.