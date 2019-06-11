A Milli Takım'da İzlanda maçı öncesi sakatlık şoku! Cengiz Ünder... A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku yaşanıyor. Sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu maç saatinde belli olacak.

İzlanda-Türkiye maçı öncesinde sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu maç saatinde belli olacak. Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından takımın diğer önemli isimlerinde Hakan Çalhanoğlu da idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa maçında riske edilmemişti.

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