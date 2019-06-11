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A Milli Takım'da İzlanda maçı öncesi sakatlık şoku! Cengiz Ünder...

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku yaşanıyor. Sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu maç saatinde belli olacak.

11 Haziran 2019 Salı 14:47
A Milli Takım'da İzlanda maçı öncesi sakatlık şoku! Cengiz Ünder...

İzlanda-Türkiye maçı öncesinde sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu maç saatinde belli olacak.

Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından takımın diğer önemli isimlerinde Hakan Çalhanoğlu da idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa maçında riske edilmemişti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:14
  1. A Milli Futbol takımı
  2. Sakatlık şoku
  3. Cengiz Ünder

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  • Abdullah.Abdullah.3 sa önce
    Vitaminsiz ordusu

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