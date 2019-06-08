A Milli Takım tarih yazdı! Fransa'yı dağıttık 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı 2-0 yenerek tarih yazdı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı 2-0 yenerek tarih yazdı. Ayrıntılar geliyor...

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