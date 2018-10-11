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A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!

A Milli Takım, Bosna-Hersek ile A Milli Takımlar düzeyinde 6. maçına bu akşam çıkıyor. Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev'in yöneteceği mücadele, saat 20:30'da başlayacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:04
A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!

Rize’deki Çaykur Didi Stadı’nda 20:30'da oynanacak Türkiye-Bosna Hersek maçını Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev’in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacakken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Bosna-Hersek ile 6. randevu

Türkiye ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini ay-yıldızlılar kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.

Rekabette eşitlik bulunuyor

Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı.

Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi.
Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Türkiye'de 3. maç

A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak.

İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi.

Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı.

İlk maç Bosna Hersek'in

Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi.

Son maç berabere

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı.
Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeledeki diğer maçlar

Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi.

Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK

TÜRKİYE: Gökhan, Zeki, Serdar, Çağlar, Hasan Ai, Mahmut, İrfan, Cengiz, Hakan, Serdar, Enes
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

BOSNA HERSEK: Begovic, Todorovic, Vranjes, Zukanovic, Kolasinac, Besic, Krunic, Visca, Milosevic, Duljevic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Sergei Karasev
SAAT: 20:30

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:04
  1. İstanbul
  2. Bosna Hersek
  3. Türkiye
  4. Rize
  5. A milli takım

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