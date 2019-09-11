A Milli Takım, Moldova'da "farklı" kazandı





KİŞİNEV (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek 5. galibiyetini aldı.

Milli takım, 37. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı ile 3 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı.

Grupta 5. mağlubiyetini yaşayan Moldova ise 3 puanda kaldı.





- Moldova'ya karşı 9. galibiyet





A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya karşı 9. galibiyetini elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Moldova ile 8'i resmi olmak üzere yaptığı toplam 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 29 kez fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 3 gol gördü.





- 2005'ten sonra deplasmandaki en farklı galibiyet





A Milli Takım, Moldova karşısında 2005'ten bu yana deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı.

Milliler, daha önce dış sahada en farklı galibiyetini 2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kazakistan karşısında 6-0'lık skorla almıştı.





- Cenk Tosun'un 15. golü





Karşılaşmanın birinci ve üçüncü golünü kaydeden Cenk Tosun, A Milli Takım'daki gol sayısını 15'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 40 maçta toplam 15 kez fileleri havalandırdı.





- Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'dan ilk





Milli futbolcular Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de forma giyen 25 yaşındaki Deniz, 6. kez giydiği ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti. Fransız temsilcisi Lille'de görev yapan 22 yaşındaki Yusuf ise milli takıma 16. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.





- Abdulkadir Parmak, ilk kez milli formayı giydi





Trabzonspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak, Moldova karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Abdulkadir Parmak, ilk kez milli formayı giyme sevinci yaşadı.