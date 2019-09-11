0553 313 94 23

A Milli Takım, Moldova'da "farklı" kazandı

- Milli takım, EURO 2020 Elemeleri 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti- Grupta 2'si üst üste olmak üzere 5. galibiyetini alan Türkiye, puanını 15'e yükseltti- Deniz Türüç ile Yusuf Yazıcı, milli takımda ilk gollerini attı- Abdulkadir Parmak, A Milli Takım formasını ilk kez giydi

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:09
A Milli Takım, Moldova'da "farklı" kazandı


KİŞİNEV (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek 5. galibiyetini aldı.

Milli takım, 37. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı ile 3 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı.

Grupta 5. mağlubiyetini yaşayan Moldova ise 3 puanda kaldı.


- Moldova'ya karşı 9. galibiyet


A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya karşı 9. galibiyetini elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Moldova ile 8'i resmi olmak üzere yaptığı toplam 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 29 kez fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 3 gol gördü.


- 2005'ten sonra deplasmandaki en farklı galibiyet


A Milli Takım, Moldova karşısında 2005'ten bu yana deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı.

Milliler, daha önce dış sahada en farklı galibiyetini 2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kazakistan karşısında 6-0'lık skorla almıştı.


- Cenk Tosun'un 15. golü


Karşılaşmanın birinci ve üçüncü golünü kaydeden Cenk Tosun, A Milli Takım'daki gol sayısını 15'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 40 maçta toplam 15 kez fileleri havalandırdı.


- Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'dan ilk


Milli futbolcular Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de forma giyen 25 yaşındaki Deniz, 6. kez giydiği ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti. Fransız temsilcisi Lille'de görev yapan 22 yaşındaki Yusuf ise milli takıma 16. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.


- Abdulkadir Parmak, ilk kez milli formayı giydi


Trabzonspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak, Moldova karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Abdulkadir Parmak, ilk kez milli formayı giyme sevinci yaşadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 00:09
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. Futbol
  4. Moldova
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli maçın ardından
    1. Milli maçın ardından
    2. Türkiye'nin bir sonraki maçı kiminle..
    3. Milli maçın ardından
    4. Balıkesir'de 63 düzensiz göçmen..
    5. Kınıkspor’dan alt yapıya tam destek
    6. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat..
    7. Papa'dan İngiltere'ye "Chagos..
    8. Burdur'da kamyon ile otomobil..
    9. KYK burs kredi başvurusu nasıl ve..
    10. Diyarbakır’da PKK tarafından..
    11. KYK burs kredi başvurusu yaptıktan..
    12. EURO 2020 maç sonuçları! İşte, oynanan..
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. 2019 KYK burs ücreti ne kadar?
    15. Nijerya'da aşure etkinliğindeki arbede
    16. Yürüme engelli adam darp edilmiş halde..
    17. A Milli Takım, Moldova'da "farklı"..
    18. Vedat Muriç'e yakın takip
    19. Demokrat aday adayları Warren ve Biden..
    20. Türkiye'nin puan durumu! Türkiye..
    21. Hamas Netanyahu'nun açıklamasını..
    22. Kosova İngiltere maçı kaç kaç bitti? |..
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2019
    24. Dev ekranda maç keyfini yaşadılar
    25. Romanlar çaldı, Süpermen oynadı
    26. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    27. Venezuela, Kolombiya sınırında askeri..
    28. KYK burs kredi başvuruları başladı mı?..
    29. Milli Takım'dan Moldova'ya gol yağmuru!
    30. Ürdün'den Netahyahu'nun açıklamalarına..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış: Birçok sıkıntı var ve herkes...
    Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış: Birçok sıkıntı var ve herkes...