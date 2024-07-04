A Milli Takım için gidiyor! Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya çıkarma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de A Milli Futbol takımına destek vermek için çeyrek final maçını tribünden takip edecek.
Türkiye'de futbol coşkusu var...
Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden A Milli Futbol Takımımız adeta tarih yazıyor.
Grubundan ikinci olarak çıkarak son 16 turunda dillere destan bir performansla Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen Milliler, Berlin'de çeyrek final biletini aldı.
Türkiye'yi sevince boğan bu zaferden sonra gözler, Berlin'de oynanacak Hollanda maçına çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'e gidiyor
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Heyecanla maç saati beklenirken önemli bir gelişme yaşandı.
Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribünden takip edecek.
Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidiyor.
Programını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millilerimizi yalnız bırakmamak için 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı programı iptal edildi.
Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda Cumhurbaşkanı da statta olacak.