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A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 4.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:32
A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 4. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasının hazırlıklarını maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı’nda yaptığı idmanla tamamladı.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Arnavutluk, Moldova ve Fransa karşısında aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayarak H Grubu’nda zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı’nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu’nun tam kadro yer aldığı antrenmanın basına açık gerçekleşen bölümü düz koşu ve ısınma hareketleriyle geçildi. Ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise İzlanda maçının taktiği üzerinde çalıştı. Millilerde Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir ve Dorukhan Toköz’ün hafif sakatlıkları bulunmasına karşın takımla birlikte çalışmaları yüzleri güldürdü.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:32
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