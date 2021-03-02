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Spor A Milli takım EURO 2020 öncesi maçını kimle ne zaman yapacak?
Spor

A Milli takım EURO 2020 öncesi maçını kimle ne zaman yapacak?

A Milli takım kimle karşılacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımımızın EURO 2020 öncesi iki özel maç yapacağını açıkladı. Peki A Milli takım EURO 2020 öncesi hangi takımlarla nerede oynayacak? Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Kuzey İrlanda maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 11:31:00 - 2021-03-02 11:33:48
A Milli takım EURO 2020 öncesi maçını kimle ne zaman yapacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımımızın EURO 2020 öncesi oynayacağı maçları açıkladı. A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu’nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.  Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.

A Milli takım maçları

7 Mayıs Perşembe günü Alanya’da Türkiye-Azerbaycan maçı oynanacak. 31 Mayıs Pazartesi günü ise Antalya’da Türkiye-Kuzey İrlanda maçı oynanacak.

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