A Milli Takım Eskişehir'de çoştu! Türkiye, URO 2020 Elemeleri 2. maçında Moldova'yı 4-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri 2. maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0'lık skorla geçerek, elemelerde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Ayrıntılar geliyor...

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