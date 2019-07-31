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A Milli Kadın Voleybol Takımı umut vadediyor

- TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu:- "Beş Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilecek bir takımımız var. İki defa olimpiyata gitme, iki kez de Dünya Şampiyonası'na katılma şansı olan bir ekibimiz var"- "Olimpiyat elemelerinde gruptaki şansımızın Çin ile milli takımımız arasında yüzde 50 olduğunu düşünüyorum"- "(2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası) Biz bu organizasyonu, takımımıza güvendiğimiz için, şampiyon olmak için aldık"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
A Milli Kadın Voleybol Takımı umut vadediyor


İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç bir ekip olduğunu ve oyuncu kadrosunun uzun yıllar farklı organizasyonlarda yer alabileceğini söyledi.

Kurtaran Mumcu, ay-yıldızlıların 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de katılacağı Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nden önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Millilerin genç ve mücadeleci bir ekip olduğunu vurgulayan Mumcu, "Olimpiyat elemelerinde gruptaki şansımızın Çin ile milli takımımız arasında yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Onlarla son 2 yılda çok önemli maçlar oynadık. Takımlar birbirini tanıyor. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın da takıma katılmasıyla önemli bir ivme kazandık. Çin ile oynayacağımız karşılaşma ortada ancak saha ve seyirci avantajı onlarda. Çekya ve Almanya maçları daha kolay olacak." diye konuştu.

Kurtaran Mumcu, Voleybol Uluslar Ligi'nde geçen sene elde edilen dünya ikinciliğinin beklentileri artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Genç ve deneyimsiz ekibiz. Takımımızın yaş ortalaması çok düşük. Biz, bir anda makası büyüttük. Oyuncularımızın yüzde 60'ı belki takımlarında oynamıyor. O yüzden milli takımda bir miktar yabancılık çekme ihtimali oluyor. Biz hem bu oyuncuları hazırlamak hem de milli takımda iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Önemli bir maratonun içindeyiz. Uluslar Ligi zorlu bir maratondu. Orada 39-40 gün içinde 19 maç oynadık. Oradan çıktık ve şimdi Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri var. Çok şey yapabiliriz. Beş Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilecek bir takımımız var. İki defa olimpiyata gitme, iki kez de Dünya Şampiyonası'na katılma şansı olan bir ekibimiz var. Çabuk mesafe katediyoruz."


- "Avrupa şampiyonu olacak gücümüz var"


Kurtaran Mumcu, 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek CEV Avrupa Şampiyonası'nda millilerin hedefinin şampiyonluk olduğunu aktardı.

A Milli Takım'ın gruptaki rakiplerine ilişkin değerlendirmede bulunan Mumcu, şöyle devam etti:

"Grubumuzda ilk gün Yunanistan ile daha sonra Finlandiya, Bulgaristan, Fransa ve Sırbistan ile oynayacağız. Gruptan rahat çıkacağımıza inanıyorum. Sırbistan son dünya şampiyonu ve güçlü bir takım. Biz bu organizasyonu, takımımıza güvendiğimiz için, şampiyon olmak için aldık. Milli takımlar sorumlusu olarak başka bir hedef koymuyorum. Avrupa şampiyonu olacak gücümüz var. Sırbistan, İtalya, Türkiye, Hollanda ve Polonya, bu beş takım çeşitli yerlerde olabilir. Hedefimiz şampiyonluk."

Alt yaş gruplarında milli takımlar düzeyinde önemli başarılar kazanıldığını hatırlatan Kurtaran Mumcu, "20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'mız Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Onlar çok talihsiz bir maç kaybetti. 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu oldu. Bu inşallah böyle devam eder ve ablaları da şampiyon olur." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  2. Kurtaran Mumcu
  3. Türkiye Voleybol Federasyonu
  4. Voleybol

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