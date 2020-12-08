A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 7. oldu
İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) dünya sıralamasında 7. basamakta yer aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA kadınlar dünya sıralamasında Türkiye 7. sırada yer buldu.
Son açıklanan sıralamada 6. olan Türkiye, 1 basamak geriledi. Belçika ise 1 basamak yukarı çıkarak Türkiye'yi geride bıraktı.
FIBA tarafından duyurulan listeye göre ABD 832.9 puanla zirvenin sahibi olurken, Avustralya 714.5 puanla ikinci ve İspanya da 691.9 puanla üçüncü sırada yer aldı.
FIBA kadınlar dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan takımların listesi şöyle:
1. ABD
2. Avustralya
3. İspanya
4. Kanada
5. Fransa
6. Belçika
7. Türkiye
8. Sırbistan
9. Çin
10. Japonya
11. Belarus
12. Rusya
13. Yunanistan
14. Nijerya
15. Brezilya
16. İtalya
17. Çekya
18. Büyük Britanya
19. Güney Kore
20. İsveç