0553 313 94 23

A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı başladı

Teknik direktör Sercan Görgülü:"(Avrupa Şampiyonası elemelerinde) Hedefimiz, olabildiğince başarılı olmak"

20 Ağustos 2019 Salı 15:15
A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı başladı


YALOVA (AA) - A Milli Futsal Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yalova'da kampa girdi.

Milli takım kafilesindeki 18 sporcu, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki ilk antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Görgülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, futsal liglerinin geçen mayıs ayı sonunda tamamlandığını hatırlattı.

Lig maçlarında izleyip tespit ettikleri oyuncuları kampa aldıklarını belirten Görgülü, şöyle konuştu:

"Yalova'da hazırlık maçı yapmadan 4 gün boyunca çift antrenman gerçekleştireceğiz. Burada amacımız, oyuncularımızın durumlarını görmek, futsaldan kopmamalarını sağlamak. Bundan sonra ekim ve aralık ayında iki kamp daha yapacağız. O kamplarda uluslararası hazırlık maçları oynayacağız. Hayırlısıyla ocak ayındaki maçlara hazırlanacağız. Hedefimiz, olabildiğince başarılı olmak."

Gençleşen bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Görgülü, Türkiye'de futsalın yaygınlaşması ve insanlar tarafından sevilmesi sonucunda büyük hedeflerin planlanabileceğini sözlerine ekledi.

A Milli Futsal Takımı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Recep Taş, Muhammet Altunay (Alibeyköyspor), Erkan Çınar, Mustafa Gürkan Varlık (Beşiktaş), Enes Güler (Göynük Belediyespor), Berkan Mahmut Keskin, Göktan Işılak (Galatasaray), Kamil Can Akparlak (Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ), Hasan Fehmi Ekmen (Mardin Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Can Tekin (1926 Polatlı Belediyespor), Berkay Bayır (Kavacıkspor), Mehmet Yiğit (Keçiören Belediye Bağlumspor), Veysel Okur (Medcem Silifkespor), Burak Özdemir (Zvg Cagemax), Eray Can Akkaya (Sultangazi), Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) ve Berat Altındiş (Bursaspor).

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:15
  1. Futsal
  2. Futsal Milli Takımı
  3. kamp
  4. Yalova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Medya AŞ çalışanlarının işten çıkarılmasına tepki
    1. İBB Medya AŞ çalışanlarının işten..
    2. AK Parti'den flaş kayyım açıklaması
    3. “Tromboz, en sinsi kalp ve damar..
    4. Feci kaza! Sürücü araçta sıkışarak..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç..
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç..
    7. Huawei'den tüm modellere güncelleme
    8. İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski..
    9. Bursalılar İncir Festivali’nde..
    10. Bakan Varank’tan Eminönü esnafına müjde
    11. 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele..
    13. Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı,..
    14. Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
    15. Burun estetiğinde bu detay önemli
    16. Dündar’dan Türk dünyasına birlik mesajı
    17. ABD’ye gözdağı! ‘Korkunç olacak’
    18. Olur’da 700 bin liralık semt..
    19. Dakika bir, gol bir! Süper Lig..
    20. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu..
    21. Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak?..
    22. 90'lık ninelere doğum günü sürprizi
    23. Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor..
    24. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için..
    25. Motosikletin heybesinde tehlikeli..
    26. Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya:..
    27. Osmangazi’ye modern bir pazar yeri daha
    28. Gazetecilerin tatil sorusuna böyle..
    29. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu:1..
    30. Samsun konut satışları
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz