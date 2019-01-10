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A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile karşılaştı

- Milliler, müsabakayı 6-5 kazandı

10 Ocak 2019 Perşembe 19:22
A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile karşılaştı


ERZİNCAN (AA) - A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile yaptığı hazırlık maçını 6-5 kazandı.

2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi Erzincan Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlayan milli takım, maçtan 6-5 galip ayrıldı.

A Milli Futsal Takımı'nın gollerini 6, 15, 24 ve 39. dakikalarda Kamil Can Akparlar, 27 ve 35. dakikalarda Bünyamin Balcı kaydetti.

Konuk ekibin golleri de 6. dakikada Hamidov Rustam, 20 ve 24. dakikalarda Halimov Shavkat, 28 ve 36. dakikalarda Kuziev Umed'ten geldi.

Müsabakayı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile sporseverler izledi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:22
  1. Erzincan
  2. Tacikistan Futsal Milli takımı
  3. Türkiye A Milli Futsal Takımı

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