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A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Moldova

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Moldova

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında yarın Moldova’ya konuk olacak.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Başkent Kişinev’de bulunan Zimbru Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Grupta milliler 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Moldova ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 5. sırada yer alıyor.



Moldova ile 11. randevu


A Milli Futbol Takımı ile Moldova bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 8 kez milliler sahadan galip ayrılırken, 2 maçta da rakibiyle berabere kaldı. 1996’da oynanan ilk karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Milli Takım, son olarak 25 Mart 2019 tarihinde Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup maçında karşılaştı ve rakibi 4-0 mağlup etti. Milliler, Moldova filelerine 25 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 3 gol gördü.



Millilerin 574. maçı


A Milli Futbol Takımı, Moldovakarşılaşması ile birlikte 574. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 218 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 755 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 822 gole engel olmadı.



Düdük Davide Massa’da


İki takım arasındaki mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Davide Massa yönetecek. Karşılaşmada Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maurizio Mariani ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
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