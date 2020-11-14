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Ekonomi A Milli Futbol Takımının maçları TV+ ekranlarında
Ekonomi

A Milli Futbol Takımının maçları TV+ ekranlarında

Ay-Yıldızlıların, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 5. ve 6. karşılaşmaları naklen TV+ ekranlarında olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:18:01 -
A Milli Futbol Takımının maçları TV+ ekranlarında

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi macerasına ev sahipliği yapacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ay-Yıldızlıların, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 5. ve 6. karşılaşmaları naklen TV+ ekranlarında olacak.

Millilerin ilk olarak 15 Kasım Pazar Günü Rusya ile evinde, sonrasında da 18 Kasım Çarşamba Günü Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçlar sporda en iyilerin buluşma noktası TV+ ekranlarından yayınlanacak.

TV+, Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi macerasını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Millilerin B Ligi 3. Grup'taki 5. ve 6. karşılaşmaları naklen TV+ ekranlarında olacak.

Rusya, Macaristan ve Sırbistan’la UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta mücadele eden Türkiye, şimdiye kadar oynadığı 4 maçta topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, A Milli Futbol Takım'la birlikte ana sponsoru oldukları 2002'den bu yana unutulmaz zaferler elde ettiklerini belirtti.

Erkan, "Sevinçte, üzüntüde her zaman her yerde milli takımımızı can-ı gönülden destekliyoruz. Milli takımımızla birlikte yürümekten her zaman gurur duyuyoruz. Şimdi önümüzde UEFA Uluslar Ligi heyecanı var. İnanıyoruz ki bu turnuvayı da güzel sonuçlarla bitirip yine hep birlikte sevineceğiz. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman Ay-Yıldızlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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