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Spor A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

Ay-yıldızlı ekip, G Grubu'ndaki ilk maçını 24 Mart 2021'de Hollanda ile sahasında oynayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:30:36 -
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

İSTANBUL (AA) - Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak.

Millilerin maç programı şöyle:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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